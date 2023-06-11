Bucaspor finalde!

Bucaspor, TFF 2. Lig playoff yarı finalinde İskenderunspor'u toplamda 4-1'lik skorla mağlup etti ve finale yükseldi.

TFF 2. Lig playoff yarı final rövanş maçında Bucaspor 1928 ile İskenderunspor karşı karşıya geldi. Yeni Buca Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bucaspor 1-0'lık skorla kazandı.

Bucaspor, karşılaşmayı 62. dakikada Hüseyin Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı.

İlk maçı 3-1 kazanan Bucaspor, bu sonuçla birlikte 2. Lig playoff finaline yükseldi ve Şanlıurfaspor ile eşleşti.

Final maçı ise, Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda 15 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak.