Bucaspor'da Cihan Erdil'e yeni sözleşme

IHA 5 Ocak 2022 Çarşamba 10:22 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 10:22

TFF 2. Lig Beyaz Grubu zirve yarışını sürdüren ve ilk devreyi 27 puanla 3. sırada bitiren Bucaspor 1928'de yüzler gülüyor. Ligin 11. haftasında Kırklarelispor'a karşı alınan 5-1'lik yenilginin ardından takımın başına getirilen ve sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan Teknik Direktör Cihan Erdil, 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet ve 2 beraberlikle yenilgisiz bir şekilde yoluna devam ediyor.

Erdil ve ekibinin başarılı grafiği sürerken sarı-lacivertli yönetim de bu performansa kayıtsız kalamadı. Bucaspor, Erdil ve ekibinin sözleşmelerinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.