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Buffon'dan Fenerbahçe itirafı

İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, en zorlandığı deplasmanlar arasında Fenerbahçe'yi de gösterdi.

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Uzun yıllar boyunca Juventus formasını giydikten sonra sezon başında PSG'ye transfer olan Gianluigi Buffon, yıllar sonra Fenerbahçe itirafında bulundu.

İtalyan basınına konuşan 40 yaşındaki kaleci, 'En çok zorlandığın deplasmanlar hangileri?' sorusuna ''Anfield'da Liverpool karşısında çok zorlanmıştım. Glasgow'da Rangers, İstanbul'da da Fenerbahçe maçlarında çok zorlandım. İlk 15-20 dakika atmosferden dolayı konsantre olmakta güçlük çekmiştim.'' cevabını verdi.

Buffon, 1998/1999 sezonunda UEFA Kupası 1.Tur eşleşmesinde Fenerbahçe'ye karşı oynamıştı. Kadıköy'de oynanan ve ve Joachim Löw'ün teknik direktör olduğu maçı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.

''RÜYA GİBİ BİR MAÇ OLMUŞTU''

Geçen sezon yarı finalde oynadıkları Real Madrid maçını da unutamadığını belirten Buffon, ''O maçta oyundan atılmak istemezdim. Rüya gibi bir maçtı. Her oyuncunun hayalini kurduğu bir maç olmuştu. Hala Juventus'taki arkadaşlarımla konuşuyorum. Onlar gerçek arkadaş.'' şeklinde konuştu.

''EMEKLİLİK İÇİN KARAR VERMEDİM''

Emeklilik için düşünmediğini söyleyen tecrübeli kaleci, ''Açıkçası emeklilik için daha bir karar vermedim. Futbolun içinde kalmak istiyorum. Tecrübemle futbolcuları geliştirebileceğime inanıyorum.'' dedi.

(Sporx)

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