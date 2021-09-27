Bülent Korkmaz, Alanyaspor'da bir ilki yaşadı

27 Eylül 2021 Pazartesi 23:07 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 23:07

Süper Lig'in ilk üç haftasında 1 galibiyet ve 2 yenilginin ardından Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Alanyaspor, göreve Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ı getirmişti.

Bülent Korkmaz yönetimindeki ilk maçında Giresunspor'u evinde 1-0 mağlup eden turuncu yeşili takım, ligin 5. haftasında ise deplasmanda Galatasaray'ı 1-0'la yendi.

Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Alanyaspor, 7. haftanın son maçında ise zirve mücadelesi veren Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

ALANYASPOR'UN BAŞINDA İLK GOLÜNÜ TRABZONSPOR'DAN YEDİ

Bülent Korkmaz yönetiminde 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Alanyaspor bu maçlarda 5 gol attı. Aytemiz Alanyaspor, 5 gol atarken sadece 1 gol yedi.

Bülent Korkmaz, Alanyaspor'un başında 10 puan toplayarak 13 puanla 7. sıraya yerleşti.

KARİYERİNDE İLK

Öte yandan Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir takımın başındaki görevine dört maçlık yenilmezlik serisiyle başladı.

5-0'LIK YENİLGİ SONRASI AYRILIK

Süper Lig'in 1. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Çağdaş Atan yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor, daha sonra çıktığı 2 maçta mağlup olmuştu.

2. haftada evinde Altay'a 4-1, 3. haftada ise Atakaş Hatayspor'a 5-0 mağlup olan Akdeniz ekibi, bu sonuçların ardından Çağdaş Atan ile yollarını ayırmıştı.