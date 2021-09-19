Bülent Korkmaz: Avrupa'nın en önde kulüplerinden Galatasaray'ı yendik

19 Eylül 2021 Pazar 18:43 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 19:11

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ı evinde 1-0 mağlup eden Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, maç sonrasında konuştu.

Galatasaray'ı yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen teknik adam, "Ortada bir galibiyet var, elde eden oyunculardır. Benim dediklerimi yapıyorlarsa, iyi algıladıklarını gösteriyor, oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Avrupa'nın en önde kulüplerinden biri olan Galatasaray'ı burada yenmek çok önemli. Oyuncularım hak etti. Oyunla galibiyeti hak ettik." dedi.

Aklındaki oyunu sahaya yansıtmak için çalıştıklarını belirten Korkmaz, "Savunmada topu kazanıyorsanız hücum yapacaksınız, bu geçişleri, reaksiyonu gerçekleştirmemiz lazım. 15 günden fazla oldu, taktiksel olarak çok çalıştık, üzerinde durduk. Uygulamaya başlıyorlar, tabii ki hatalar olabiliyor. Bireysel hata yapabilirsiniz ama pozisyon hatasına izin vermem diyorum, bunun üzerine çok çalışıyoruz hem savunma, hem hücumda. Galip gelmesek de aynısını söyleyecektim, 1-2 galibiyetle lig bitmiyor, devamlılık olması lazım." ifadelerini kullandı.

BEN KİMSEYE KARŞI SAYGISIZLIK YAPMAM

Maç sırasında Fatih Terim ile bir tartışma yaşadığı iddialarına yanıt veren Korkmaz, "Galatasaray'ın eski oyuncusuyum, oyun içinde Fatih Terim ile konuşmam kadar normal bir şey olamaz. Öyle bir şey olmadı. Siz nasıl algıladınız onu bilmiyorum. Hiçbir meslektaşıma karşı saygısızlığım olmaz. Ben kimseye karşı saygısızlık yapmam, kişiliğim bu" dedi.

Aytemiz Alanyaspor'daki uzun vade hedefleriyle ilgili ise Korkmaz, "Hedefimiz çalışıp takımı geliştirmek. Eksik olan oyuncuları belli bir seviyeye getirmek" ifadelerini kullandı.

"ELEŞTİRİLER SAYGI SINIRININ DIŞINA ÇIKMADIĞI SÜRECE NORMAL"

Sosyal medyada kendisiyle ilgili söylenen sözlerden ve yapılan yorumlardan haberdar olmadığını kaydeden Bülent Korkmaz, "Benim sadece Instagram'ım var, başka da bir hesabım yok. Ona da pek bakmıyorum. Sosyal medyayla çok ilgilenmiyorum. Yalnızca işime odaklanan bir insanım. Yorumları da izlemiyorum. O tip söylemleri de kaale almıyorum. Onu düşüneceğime işime odaklanıyorum. Ekibimle beraber yaptığımız bu. Herkes eleştirilebilir, gayet normal. Eleştiriler saygı sınırının dışına çıkmadığı sürece normal. Herkesin bir görüşü vardır, o görüş de saha içinde olmalı" diye konuştu.

"BUNUNLA YETİNMEMELİYİZ"

Korkmaz son olarak, golü atan Candeias'ı oyuna hangi gerekçeyle aldığını açıklayarak, "Oyunun gidişatına göre yaptım. Maçtan önce bazen düşünüyorsunuz, her şey düşündüğünüz gibi olmuyor. Candeias'ı oynatmak kafamızda vardı. Çok çabalıyor, çalışıyor. Benim istediğim ters toplarda ikinci direkte olması çok güzeldi. Babacar'ı oynatmak istiyorum ama sezon başında yaşadığı sıkıntıdan dolayı antrenman yapamadı. Yeni gelen oyuncular var. Onların da fiziksel kapasitelerini artırmayı düşünüyorum. Takımı geliştireceğiz. Biz bununla yetinmemeliyiz" dedi ve sözlerini noktaladı.