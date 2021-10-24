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Spor

Bülent Korkmaz: Buradan galibiyetle dönmek önemliydi

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Alanyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

24 Ekim 2021 Pazar 21:32 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 21:32
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Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren teknik adam, "Oyuncularımı kutluyorum, buradan galibiyetle dönmek önemliydi. İlk yarıdaki oyunu kabul etmiyorum, hiç memnun değilim. Bu bizim oyunumuz değildi, böyle bir oyun beklemiyordum. Aldığımız her topu, her pozisyonda kullanamadık. Fenerbahçe, bizim paslarımızla atağa çıktı. 2. yarı biraz daha iyi oynayınca, oyunu tutunca, hem hücumda olmayı becerebildik, hem de pozisyonlara girdik. 1-0'dan sonra da oyunu tuttuk sayılabiliriz. Fenerbahçe'nin kesin kazanması lazımdı, çok yükleneceğini biliyorduk. Golün son dakikada gelmesi bizim için daha önemliydi, galibiyetle ayrıldık, oyuncularıma tebrikler." ifadelerini kullandı.

Başarının sırrı sorulan Bülent Korkmaz, "Çok mücadele ediyoruz, çok çabalıyoruz. Oyuncularım da sahada ve antrenmanda gösteriyorlar. Antrenman sahaya yansır. Bu oyunu ve skoru alanlar oyuncu grubu. Biz yardımcı oluyoruz, destek oluyoruz. Çok şükür, galip geldik, inşallah devam eder." dedi.

Oyunculuk ya da teknik direktörlük arasındaki fark sorulan antrenör, "Oyunculuk daha kolay. İyiyseniz oynarsanız, kötüyseniz kulübede oturursunuz. Ekibimle biz bu işi severek, isteyerek yapıyoruz. Stres, heyecan bizi besliyor. Oyunculukta da yaşadık, teknik direktörlükte daha çok yaşıyoruz. Önemli olan kötü durumlarda cesaretli durabilmek, biz de bunu yapıyoruz." diye konuştu.

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