Bülent Korkmaz: Doğru yoldayız

27 Eylül 2021 Pazartesi 23:12 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 23:12

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Bülent Korkmaz'ın açıklamaları:

"Trabzonspor, şampiyonluğun en büyük adayı. Çok yetenekli, özel oyuncuları var. Birçok maçı onlarla kazandılar. Buradan 1 puanla dönebilmek bizim için önemliydi.

İlk yarı ile ikinci yarının 10-12 dakika kontrol Trabzon'daydı. Sonra oyuna ortak olduk, pozisyonlara girdik. 11'e 10'da sıkıntı yaşadık. Pozisyon bulduk ama verdik de. Önemli olan buradan 1 puan alabilmek ve Alanya'ya mutlu dönebilmek.

Sonuçlara bakınca doğru yoldayız. Futbolda kendinize göre doğru yaparsınız ama sonuç alamayınca yanlıştır. Türk futbolunda her şey sonuca bağlı. Milli takım arasından önce son bir maçımız var. Kaybetmeden araya güzel ve huzurlu biçimde gireriz inşallah."