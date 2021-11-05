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Spor

Bülent Korkmaz: Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Alanyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, maç sonu açıklamalarda bulundu.

5 Kasım 2021 Cuma 23:08 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 23:08
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Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Akdeniz ekibinin teknik direktörü Bülent Korkmaz, Çaykur Rizespor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Beklentileri karşılayamadıklarına işaret eden Korkmaz, "Çaykur Rizespor hak ettiği bir galibiyet aldı. Biz iyi oynamadık. İyi oynamadığımız için hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. İyi oynamazsanız kazanamazsınız." diye konuştu.

Eksiklerin mazeret olmaması gerektiğini vurgulayan Korkmaz, "Eksik olan oyuncular yerine oyuncu bulup çözüm yaratıyoruz. Takım olarak iyi oynamadık. Bugün genel olarak iyi değildik." şeklinde konuştu.

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