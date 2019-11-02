Bülent Korkmaz: Her türlü riski göze aldık
Süper Lig'in 10. haftasında evinde Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz maç sonrasında açıklamalar yaptı.
Korkmaz'ın açıklamaları şöyle:
"Bambaşka iki yarı oynadık. Her türlü riski göze aldık. Pozisyona giriyoruz, atamıyoruz, zorlanıyoruz. İkinci yarıdaki oyun beni daha da ümitlendirdi. Artık yapacağımız başka bir şey yok, sonraki maçlarda konsantrasyon olarak iki yarıyı da aynı oynamak gerekiyor."
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