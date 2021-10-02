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Spor

Bülent Korkmaz: Konyaspor bizim zaafımızı yakaladı

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, 'Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin.' dedi.

AA2 Ekim 2021 Cumartesi 17:25 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 17:25
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Korkmaz, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda çok net 4-5 pozisyon yakaladıklarını söyledi.

Konyaspor'un kalecisi İbrahim Sehic'in çok iyi kurtarışlar yaptığını vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

"İlk yarıda özellikle 15. dakikadan sonra oyunun hakimi olduk. Pozisyonlara girdik. İstediğimiz pas opsiyonlarıyla beraber hücumda çoğalmayı bildik ama olmadı. İkinci yarı golle başladık ki özellikle duran topları üzerinde çok duruyoruz. Konyaspor da maalesef o bölgede bizim zaafımızı yakaladı. Verilmeyen golden sonra bir panikledik. O panikleme olmasaydı buradan kazanarak giden takım olacaktık. Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin."

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