Bülent Korkmaz: Oyun içinde kopukluk yaşadık

Yayıncı kuruluşa konuşan Korkmaz, özellikle ikinci yarıda istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını ifade etti.

"Kopuk kopuk oynadık"

Bülent Korkmaz,"İlk yarı istediğimiz oyunu oynadık. Öne geçtik goller kaçırdık. Düşündüğümüz oyunu oynadık. İkinci yarı istediğimiz oynayamadık. Kopuk kopuk oynadık. Böyle oynayınca kaybediyoruz. İlk yarıdaki oyun ikinci yarı olsa istediğimiz sonucu alabilirdik" yorumunu yaptı.