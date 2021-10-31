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Spor

Bülent Korkmaz: Pozisyonları bulduk, kazanabilirdik

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile 2-2 berabere kalan Alanyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

DHA31 Ekim 2021 Pazar 19:19 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 19:19
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Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, açıklamalarda bulundu.

İşte Bülent Korkmaz'ın açıklamaları:

Göztepe karşısında kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Korkmaz, "Oyunun 90 dakikasına baktığımızda ilk 15 ve son 15 dakikasında etkili olduk. Hem golü bulduk hem gol pozisyonları bulduk, kazanabilirdik. Öne geçtik, sonra mağlup duruma düştük ama ona rağmen takımın maçı bırakmaması ve sonuna kadar zorlaması benim için önemliydi. Bunu deplasmanda söylemek isterdim ama kazanamıyorsan kaybetmemek gerekir. Dolayısıyla yolumuza devam edeceğiz. Milli takım arası sonrası Rize ile maçımız var. Cuma günü kısa bir süre var ona bir an önce hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

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