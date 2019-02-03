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Bülent Korkmaz: Psikolojik çöküntüyü üstümüzden atmayı başaramadık

Antalyaspor'un teknik patronu Bülent Korkmaz, 6-2 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından hakemler hakkında konuştu.

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Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Beşiktaş'a 6-2 yenildikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

İşte Bülent Korkmaz'ın yorumları:

"Karşılaşmanın ilk bölümünde oyun üstünlüğü bizdeydi ancak ilk golü yedikten sonra çözüldük. Devre arasında da psikolojik çöküntüyü üstümüzden atmayı başaramadık. İkinci yarının başında yine oyun üstünlüğünü elimize almayı başardık ancak yine yediğimiz bir golle moral olarak çöktük. Futbolda bu da var takım olarak bunun üstesinden de geleceğiz. Hep beraber ayağa kalkacağız. Birbirimizi tanımak için daha çok maçımız var."

"VAR HAKEMLERİNİN HATA YAPMAMASI LAZIM"

"Maçı yöneten hakemler maç içinde hata yapabilir ancak VAR hakemlerinin hata yapmaması lazım. Hata mıydı değil miydi şu an bilmiyorum ona da bakacağız ancak hakemlerimizin daha dikkatli olması lazım."

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