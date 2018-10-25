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Bülent Korkmaz: Şu an ortada bir başarı yok

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 'Hedeflerimizde üst sıralara oynamak yok, bu seneyi en iyi şekilde geçirmek istiyoruz' ifadesini kullandı.

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Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın  toplantısında, Trabzonspor'un çok yetenekli oyuncuları olduğunu ifade etti.

Rakiplerinin genç ve kaliteli bir kadrosunun bulunduğuna işaret eden  Korkmaz, artı ve eksi yönlerini bildiklerini, buna göre antrenmanlarda taktik  anlayışlarını belirlediklerini bildirdi.

Antalyaspor için her şeyin iyi gittiğini vurgulayan Korkmaz,  "Trabzonspor'u yenmemiz gerekiyor. Kazandığımız zaman daha güvenilir noktalara  gelmiş olacağız. Bunda da en büyük katkı taraftarın olacak. Şimdiye kadar bizi  inanılmaz desteklediler. Onların desteğiyle bu hafta da istediğimiz sonucu elde  edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Sakat oyuncularının bir kısmının aralarına katıldığını, eski  performanslarını kazanmaya başladığını anlatan Bülent Korkmaz, Charles Fernando  Basilio Da Silva'nın da bu ay sonuna hazır olacağını ifade etti. Korkmaz,  Charles'ın da dönmesiyle forma rekabetinin artacağını, bunun da takımın  performansına yansıyacağını dile getirdi.

Sezon başlarken birçok spor yazarı tarafından Antalyaspor'un ligden  düşecek ilk takım olarak gösterildiğini vurgulayan Korkmaz, şunları aktardı:

"Bu bizim düşüncemiz değildi. Buraya gelirken yöneticilerle  konuştuğumuzda, amacımız bu sezonki zor süreci ekonomi anlamında atlatabilmekti.  Yeni başkanımız geldi, yine aynı şeyi söyledim. Bizim amacımız bu sezonki zor  sürece hem ekonomi hem de sportif başarı anlamında doğru bir şekilde  atlatabilmekti. Şu an ortada bir başarı yok. Başarı, sezon sonunda alacağımız  puan ve takımın sıralamasıdır. Doğru bir şekilde gidiyoruz. Her zaman geçmişi  unutup önümüzdeki maçlara odaklanmamız lazım. Hedeflerimizde üst sıralara oynamak  yok. Biz bu sezonu doğru bir şekilde geçirmek istiyoruz. Antalyaspor'un gelecek  yıllarda daha iyi olması için bu sezonu güzel bir şekilde geçirmemiz gerekiyor."

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