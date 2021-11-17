Bülent Korkmaz Süper Lig'i kasıp kavurdu! Beşiktaş maçı öncesi...

Star.com.tr 17 Kasım 2021 Çarşamba 10:16 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 10:16

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak Alanyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'ın siyah beyazlılara karşı kurduğu üstünlük dikkat çekiyor. Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'la 5 kez karşı karşıya gelen Bülent Korkmaz siyah beyazlılara sadece 1 kez kaybetti. Bu sezon Çağdaş Atan'ın ayrılığı sonrası Alanyaspor'un başına geçen tecrübeli antrenör çıktığı 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 yenilgi aldı.

SÜPER LİG'DE BÜLENT KORKMAZ FIRTINASI

Alanyaspor'da yakaladığı başarı ile dikkatleri yeniden üzerine çeken Bülent Korkmaz çıktığı 9 maçta 18 puan topladı. Maç başına 2 puan ortalaması tutturan başarılı antrenör, Abdullah Avcı'dan sonra en yüksek puan ortalamasını yakalayan teknik direktör oldu.

BÜLENT KORKMAZ BEŞİKTAŞ'A KARŞI ÜSTÜNLÜK KURUYOR

2012 yılında Karabükspor'u çalıştırırken teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş ile Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelen Bülent Korkmaz 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrılmıştı. 2013 yılında Başakşehir'in başına geçen Korkmaz siyah beyazlılarla ikinci kez karşı karşıya geldi ve 2-2'lik skorla sahadan ayrılarak Beşiktaş'a yine kaybetmedi. Tecrübeli teknik adam 2014 yılında bu defa Kayseri Erciyes'in başında Kara Kartal'la karşılaştı ve sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. 2018 yılında ise Antalyaspor'u çalıştırırken siyah beyazlıları deplasmanda 3-2'lik skorla geçmeyi başaran Bülent Korkmaz namağlup unvanını 2018 yılında Şenol Güneş'li Beşiktaş'a karşı 6-2'lik skorla kaybetti. Bu sezon Alanyaspor'un başına geçen başarılı antrenör Korkmaz 13. haftada evinde bir kez daha Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.