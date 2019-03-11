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Bülent Korkmaz'dan Muslera'ya övgü dolu sözler

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

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Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bülent Korkmaz, Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'yı kutlayarak sözlerine başlarken, "Muslera'yı kutluyorum, tebrik ediyorum. Muslera tuttu, oyunun kırılma anlarında Muslera'nın gösterdiği performans nedeniyle istediğimiz golleri bulamadık." dedi.

Açıklamalarına devam eden Bülent Korkmaz, "Galatasaray bizim rakibimiz değil. Oyunun ilk yarısında düşündüğümüzü yaptık ama ikinci golden sonra takım dağıldı. Bizim asıl hedefimiz Alanyaspor maçı. Kendi sahamızda istediğimiz oyunu oynuyoruz ama istediğimiz sonucu alamıyoruz. Bunu tersine çevirmeliyiz. İç sahada iyi oynuyoruz ama bireysel hatadan kaybediyoruz. Geri düştüğümüz anda risk alıyoruz, pozisyonları değerlendiremiyoruz ve goller yiyoruz." ifadelerini kullandı.

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