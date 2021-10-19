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Spor

Bülent Korkmaz'ın bileği bükülmüyor

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'un başına geçen teknik direktör Bülent Korkmaz, takımının başında çıktığı 6 maçta 4 galibiyet 2 de beraberlik aldı. Namağlup olarak yoluna devam eden Bülent Korkmaz, son hafta maçında Kayserispor'u 6-3 ile geçmeyi başardı.

19 Ekim 2021 Salı 09:28 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 09:28
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Çağdaş Atan'ın ayrılığının ardından takımın başına getirilen Bülent Korkmaz, Aytemiz Alanyaspor ile önüne geleni ezip geçiyor.

Bülent Korkmaz'ın takımın başına geçmesinin ardından Alanyaspor art arda Giresunspor, Galatasaray ve Kasımpaşa'yı yenerek 3'te 3 yaptı.

Trabzonspor ve Konyaspor beraberliklerinin ardından yenilmeme serisini sürdüren Akdeniz ekibi, Kayserispor'u 6-3 yenerek Bülent Korkmaz yönetiminde çıktığı 6 maçta 14 puan topladı.

Bu maçlarda rakip ağlara 12 gol atan Alanyaspor, kalesinde ise 5 gol gördü.

EN FAZLA GOL ATILAN MAÇ

Alanyaspor ile Kayserispor arasında düelloya dönüşen ve 9 golün atıldığı maç, Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla gol atılan karşılaşma oldu.

6 MAÇTA 4 GALİBİYET

Alanyaspor 1-0 Giresunspor

Galatasaray 1-0 Alanyaspor

Alanyaspor 2-0 Kasımpaşa

Trabzonspor 1-1 Alanyaspor

Konyaspor 1-1 Alanyaspor

Alanyaspor 6-3 Kayserispor

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