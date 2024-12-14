Bülent Uygun: Devre arasında 4-5 transfer yapmak istiyoruz

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada "Yediğimiz golden sonra düşüş yaşadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor, deplasmanda Bodrum FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Bülent Uygun açıklamalarda bulundu. Uygun, "Bugün 2 tarafa da galibiyet lazımdı. Dolayısıyla 7 haftadır kazanamayan bir Bodrumspor ve 4. haftaya giren ve kazanamayan Sivasspor vardı. Tabii kadro anlamında kart cezalarımız ve sakatlarımızın olması, kadro yapımızın kısıtlı olması. İlk yarıda istediğimiz oyun planlaması güzel gitti ama yediğimiz golden sonra bir düşüş yaşadık. Özellikle beklenti içinde olduğumuz futbolcuların bugün kötü performans vermesi rakibimizin kazanmasına neden oldu. Bodrumspor'u, tebrik ediyorum. Devre arasında tabii 4-5 tane transfer yapmak, kadroyu güçlendirmek ve eksik olan yerlerimizi, mevkilerimizi, istediğimiz arzuladığımız bireysel oyuncuları da kadromuza katarak daha iyi bir Sivasspor'u sevenlerimize izletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.