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Spor

Bülent Uygun: Galibiyeti Rizespor taraftarlarına armağan ediyoruz

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-3 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Uyun, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

AA19 Mart 2021 Cuma 23:16 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 23:16
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Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Uygun, seyir zevki yüksek bir maç oynadıklarını belirterek, "Televizyondan izleyenlerin keyif aldığı, 90 dakika futbol adına bütün yeteneklerin sergilendiği, Rizespor'un da antrenmanda çalıştıklarını sahaya yansıttığı bir maç oldu. Oynadığımız oyunla galibiyeti hak ettik. Bu galibiyeti, Rizespor taraftarlarına armağan ediyoruz." diye konuştu.

Futbolcularının verdikleri görevleri her anlamda yerine getirdiğini aktaran Uygun, "Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Kazandığımız 3 puandan dolayı mutluyuz. Daha önümüzde kazanmamız gereken birçok maç var. İnşallah Rizespor'u hak ettiği yere çıkartarak, sevenlerini mutlu edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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