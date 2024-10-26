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Spor

Bülent Uygun: Herkes hak ettiğini alacak

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Adana Demirspor galibiyeti sonrası sosyal medyada kendisine edilen küfürler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

26 Ekim 2024 Cumartesi 00:53 - Güncelleme:
Bülent Uygun: Herkes hak ettiğini alacak
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Adana Demirspor maçı galibiyeti sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Uygun, sözlerine maçın başında kaçırdıkları pozisyonun ardından 2 gol yediklerini söyleyerek başladı.

Demoralize olduklarını ve oyun sistemini değiştirmeye çalıştıklarını ifade eden Uygun, "Çalıştığımız yerden basit goller yemek bize yakışmadı ama futbolcu kardeşlerim gerçekten çok iyi bir geri dönüşüm gösterdi." dedi.

'HERKES HAK ETTİĞİNİ ALACAK'

Uygun, sosyal medyada küfür edildiğini belirterek, bir süre suskun kaldıktan sonra "Sosyal medyada böyle küfür eden arkadaşlar. Bakacağız, bakacağız. Herkese bakacağız. Herkes hak ettiğini alacak. Tamam." ifadelerini kullandı.

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