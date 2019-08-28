28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8066
  • 6,4525
  • 286.996
  • 95908.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Bülent Uygun: Katar'dan Diagne için 12 milyon Euro'luk teklif geldi

Son olarak Al Rayyan'ı çalıştıran teknik direktör Bülent Uygun, Galatasaray'ın santrforu Mbaye Diagne'yle ilgili konuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Son olarak Al Rayyan'ı çalıştıran teknik direktör Bülent Uygun, Galatasaray'ın santrforu Mbaye Diagne'yle ilgili transfer açıklamasında bulundu.

Bülent Uygun, Diagne'ye Katar ekibi Al Gharafa ve Al Rayyan'ın talip olduğunu ifade etti.

Radyospor'a konuşan Bülent Uygun, "Katar'da 5 yıl boyunca çalıştım. Bu süre içinde Mbaye Diagne'nin transferi gündeme geldi. Falcao Galatasaray'a transfer olacak ve Diagne büyük bir ihtimalle takımdan ayrılacak. Diagne için Katar'dan Al Gharafa ve Al Rayyan'ın girişimi oldu. Benim kulağıma gelen bonservis bedeli ise 12 milyon Euro" dedi.

Öte yandan Mbaye Diagne'nin adı son olarak Rusya'dan Spartak Moskova ile anılmaya başlandı.

Ordu´da akrabalar arasındaki arazi kavgası kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gazze'deki saldırıların failleri belirlendi

Gazze'deki saldırıların failleri belirlendi

Emine Bulut'un kızına 8 yıllığına kayyum atandı

Emine Bulut'un kızına 8 yıllığına kayyum atandı

Manuel Fernandes'in menajerinden Beşiktaş açıklaması

Manuel Fernandes'in menajerinden Beşiktaş açıklaması

Aydın'da can pazarı! Servis otobüsü tarlaya uçtu, çok sayıda yaralı var

Aydın'da can pazarı! Servis otobüsü tarlaya uçtu, çok sayıda yaralı var

'İsrail saldırıları karşılıksız kalmayacak'

'İsrail saldırıları karşılıksız kalmayacak'

Nükleer patlamanın nedeni belli oldu

Nükleer patlamanın nedeni belli oldu

Hastalar sıra beklerken alışveriş yaptı! Yetkili kurumdan açıklama geldi

Hastalar sıra beklerken alışveriş yaptı! Yetkili kurumdan açıklama geldi

Polis kılıktan kılığa girdi, şebekeyi böyle çökertti

Polis kılıktan kılığa girdi, şebekeyi böyle çökertti
 

POPÜLER HABERLER

3 ilde PKK´ya yönelik ´Kıran 2 ortak operasyonu´ başladı

3 ilde PKK´ya yönelik ´Kıran 2 ortak operasyonu´ başladı

İşte Başkan Erdoğan'la Putin'in konuştuğu Su-57'nin gösterisi ve özellikleri

İşte Başkan Erdoğan'la Putin'in konuştuğu Su-57'nin gösterisi ve özellikleri

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

Yeni AKM yükseliyor... Son durum havadan fotoğraflandı

Yeni AKM yükseliyor... Son durum havadan fotoğraflandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA