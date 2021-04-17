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Spor

Bülent Uygun: Ligin alt sıraları ateş çemberi

Antalyaspor'u deplasmanda 3-2'lik skorla yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun maç sonu açıklamalarda bulundu.

17 Nisan 2021 Cumartesi 00:36 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 00:36
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yendikleri maçın ardından önemli bir takıma karşı 3 gol atarak galip geldiklerini kaydetti.

Antrenmanlarda çalıştıkları gibi dikine oyun anlayışı ile kapalı defansa karşı şutlarla skoru kendi lehlerine çevirmeyi başardıklarını vurgulayan Uygun, "Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Ligin alt sıralarının bir nevi ateş çemberi olduğu ortamda aldığımız 3 puan çok önemli. Bu galibiyeti haftaya alacağımız 3 puan ile perçinlememiz lazım. Bulunduğumuz konumdan daha yukarılara çıkmayı hedefliyoruz. Önümüzde zorlu bir periyot başlıyor." ifadelerini kullandı.

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