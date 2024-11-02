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Spor

Bülent Uygun, Rizespor maçı sonrası konuştu! Dua okuyup salondan ayrıldı

Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun açıklamalarda bulundu.

IHA2 Kasım 2024 Cumartesi 16:59 - Güncelleme:
Bülent Uygun, Rizespor maçı sonrası konuştu! Dua okuyup salondan ayrıldı
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, istifa etmek istediğini ancak vazgeçtiğini söyledi ve konuşmasının son bölümünde dua okuyup, salondan ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Değerlendireceğimiz aslında çok şey var, tabii değerlendirmek lazım. Bazen oyuna istediğiniz gibi başlayamıyorsunuz. Oynan oyunun içerisinde rakibimizin gücünü çok iyi biliyorduk. Bu süreçte hafta içi basına idmanları da kapattık. Pazartesi günü üniversitede idman yapacağız. Öğrencilerimize açık bir şekilde idman yapacağız. Taraftara galibiyetlerimizi armağan ediyoruz. Maçın hakemi tüm takdir haklarını rakibe verdi. Maalesef ne hikmetse Sivasspor olunca bütün haklar rakibe veriliyor. Biz takım için gecemizi, gündüzümüze katıyoruz. Ben normalde bugün istifa edecektim ama sevdiklerimiz belli insanlar asla kabul etmiyoruz dediler. Daha sonra istifa etmekten vazgeçtim. Biz Sivas'ın gelişmesi için mücadele ediyoruz. Bizim her hareketimizi eleştirenler var" diye konuştu.

Bülent Uygun konuşmasının ardından dua okuyarak salonu terk etti. Uygun'un ne yapmaya çalıştığını kimse anlamadı.

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