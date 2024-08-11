İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2024 Pazar / 6 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,4961
  • EURO
    36,6282
  • ALTIN
    2618.26
  • BIST100
    9907.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bülent Uygun: Şahı yaptık, golü atamadık
Spor

Bülent Uygun: Şahı yaptık, golü atamadık

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trabzonspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

11 Ağustos 2024 Pazar 22:28 - Güncelleme:
Bülent Uygun: Şahı yaptık, golü atamadık
ABONE OL

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trabzonspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Bülent Uygun yaptığı açıklamada, "Öncelikle Trabzonspor'u tebrik etmek lazım. 10 tane çok kaliteli futbolcu almışlar, güçlerini biliyoruz. Bizim ise 17 futbolcumuz gitti, 4 futbolcuyu geçen hafta alabildik. Bizim çok zamana ihtiyacımız var." dedi.

"ŞAHI YAPTIK, GOLÜ ATAMADIK"

Bülent Uygun ayrıca, "Bugün adeta bir satranç oyunu oldu. Altı tane yüzde yüz gol pozisyonuna giren bir maç oldu. Satrançta şahı yaptık ama golü atamadık. İzleyenler keyif aldı. Taktiksel olarak Abdullah Avcı Hoca ülkemizin en değerlilerinden biri, birçok hamle denedi. Biz de cevap verdik. Sahamız biraz kötü. TFF de bir çalışma yapacak. Futbol kalitemizi transferlerle artırmak istiyoruz. Bu sezon geçiş sürecini Bahattin Eken Başkan ile en hasarsız şekilde atlatıp yeni bir yol çizeceğiz. Bugünkü oyunla 1 puan kazandık. Trabzonspor'a Avrupa'da başarılar." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.