Bülent Uygun: Şahı yaptık, golü atamadık

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trabzonspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Bülent Uygun yaptığı açıklamada, "Öncelikle Trabzonspor'u tebrik etmek lazım. 10 tane çok kaliteli futbolcu almışlar, güçlerini biliyoruz. Bizim ise 17 futbolcumuz gitti, 4 futbolcuyu geçen hafta alabildik. Bizim çok zamana ihtiyacımız var." dedi.

"ŞAHI YAPTIK, GOLÜ ATAMADIK"

Bülent Uygun ayrıca, "Bugün adeta bir satranç oyunu oldu. Altı tane yüzde yüz gol pozisyonuna giren bir maç oldu. Satrançta şahı yaptık ama golü atamadık. İzleyenler keyif aldı. Taktiksel olarak Abdullah Avcı Hoca ülkemizin en değerlilerinden biri, birçok hamle denedi. Biz de cevap verdik. Sahamız biraz kötü. TFF de bir çalışma yapacak. Futbol kalitemizi transferlerle artırmak istiyoruz. Bu sezon geçiş sürecini Bahattin Eken Başkan ile en hasarsız şekilde atlatıp yeni bir yol çizeceğiz. Bugünkü oyunla 1 puan kazandık. Trabzonspor'a Avrupa'da başarılar." ifadelerini kullandı.