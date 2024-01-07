Bülent Uygun, Sivasspor macerasına galibiyetle başladı

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Kayserispor ile Sivasspor karşılaştı.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Sivasspor 3-1 kazandı. Konuk ekip 23. dakikada Arif Kocaman'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Kayserispor bu gole Stephan Bahoken ile 42. dakikada karşılık verdi. Sivasspor 90+3 ve 90+8. dakikalarda Manaj'ın arka arkaya attığı gollerle 3-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele Sivas'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun ile ilk maçını kazandı. Kayserispor ise ligde galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor puanını 24'e çıkardı. Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Fatih Karagümrük ile oynayacak. Sivasspor ise Galatasaray'ı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

16. dakikada Kayserispor atağında Karimi'nin pasında sol çapraz ceza sahası içerisinde Cardoso'nun vole vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

24. dakikada Sivasspor öne geçti. Kendi yarı alandan aldığı topla hareketlenen ve rakiplerini geçerek sol taraftan ceza sahasına giren Barrow'un içeriye sert ortasında Arif Kocaman'a çarpan top kalecinin solundan ağlara gitti: 0-1

29. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanan Sivasspor'da topla buluşan Charisis'in sert şutunda kaleci Bilal Bayazıt uzanarak topu kornere çeldi.

42. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanatta Morte'nin ceza sahasına gönderdiği pasta, penaltı noktası üzerinde Bahoken'in topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarptıktan sonra filelerle buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.