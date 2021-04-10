İSTANBUL 11°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2021 Cumartesi / 28 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,155
  • EURO
    9,7089
  • ALTIN
    457.312
  • BIST100
    1393.24
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bülent Uygun: Son dakikada direğe takıldık
Spor

Bülent Uygun: Son dakikada direğe takıldık

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

10 Nisan 2021 Cumartesi 19:34 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 19:34
ABONE OL

Galibiyet için maça çıktıklarını ama istedikleri sonuç alamadıklarını söyleyen Bülent Uygun "Keyifli ve zevkli maç oldu. İki takımın da pozisyonları vardı. 1'er puanla ayrıldık, son dakikada direğe takıldık. Oyunumuz, bizim adımıza mutluluk verici. 8-9 hafta kazanamayan takımın kimliği değişti. Mutlu değiliz, sahaya 3 puan için çıktık. Ama futbol adına yaptıklarımız mutluluk verici." dedi.

Kümede kalma mücadelesi hakkında konuşan Bülent Uygun "Her maça kazanmak için çıkacağız. Ligin boyu kısaldı, artık her maç kritik. Arka arkaya 3 maç kazanan çok çabuk üst tarafa zıplayabiliyor. Bir aylık süreçteki 8 maçı doğru yönetmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.