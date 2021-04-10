Bülent Uygun: Son dakikada direğe takıldık

10 Nisan 2021 Cumartesi 19:34 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 19:34

Galibiyet için maça çıktıklarını ama istedikleri sonuç alamadıklarını söyleyen Bülent Uygun "Keyifli ve zevkli maç oldu. İki takımın da pozisyonları vardı. 1'er puanla ayrıldık, son dakikada direğe takıldık. Oyunumuz, bizim adımıza mutluluk verici. 8-9 hafta kazanamayan takımın kimliği değişti. Mutlu değiliz, sahaya 3 puan için çıktık. Ama futbol adına yaptıklarımız mutluluk verici." dedi.

Kümede kalma mücadelesi hakkında konuşan Bülent Uygun "Her maça kazanmak için çıkacağız. Ligin boyu kısaldı, artık her maç kritik. Arka arkaya 3 maç kazanan çok çabuk üst tarafa zıplayabiliyor. Bir aylık süreçteki 8 maçı doğru yönetmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.