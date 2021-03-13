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Spor

Bülent Uygun: Üç puanla başlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun maç sonu açıklamalarda bulundu. Uygun, önemli bir rakip karşısında kazandıklarını söyledi.

AA13 Mart 2021 Cumartesi 19:09 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 19:09
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Bülent Uygun, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Atakaş Hatayspor'un iyi oyunculara sahip ve takım olgusunu yakalamış bir ekip olduğunu belirtti.

Güçlü bir rakibi yendikleri için mutlu olduğunu vurgulayan Uygun, "Gerek taktik, gerek sistem, gerek skor, gerek rakibi analiz anlamında, oyuncularımız verilen bütün görevleri layıkıyla yerine getirdi ve kazandı. Galibiyeti Çaykur Rizespor'umuzun büyük taraftarına hediye ederek, üç puanla başlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Oyuncularımız gerekeni yerine getirdi." diye konuştu.

"ÜRETMEYE, ÇALIŞMAYA DEVAM"

Takımın çok fazla gol pozisyonuna girmesinin kendisini sevindirdiğinin altını çizen Uygun, "Sekiz haftada giremediğimiz gol pozisyonuna bu maçta girmiş olmaktan dolayı mutluyuz. Gerek geçiş, gerek hücum oyunlarını antrenmanlarda denedik. Uzun zamandır kazanamamanın getirdiği baskı, yeri geldi skoru korumaya iten bir görüntü verdi. Buna rağmen final paslarını yapsak daha iyi olabilirdi. Son dakikada gol de yiyebilirdik. Kazandığımız için mutluyuz. Üretmeye, çalışmaya devam. Daha önümüzde çok zor maçlar var." ifadelerini kullandı.

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