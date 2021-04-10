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Spor

Bülent Uygun'dan 7, Abdullah Avcı'dan 3 değişiklik

Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçında teknik direktörler Bülent Uygun ve Abdullah Avcı, ligde son oynadıkları maçlara göre toplam 10 değişik ismi sahaya sürdüler.

DHA10 Nisan 2021 Cumartesi 16:23 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 16:23
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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA İLK 11'DE 7 FARKLI İSİM

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde son oynanan Göztepe maçına göre Trabzonspor karşısında ilk 11'de 7 değişikliğe gitti. Uygun, kart cezalısı Gökhan'ın yerine Tarık, Meriah'ın yerine Selim, Melnjak'ın yerine İsmail, Tunay'ın yerine Samudio, Doğan'ın yerine Yasin, Sabo'nun yerine Skoda ve Fernando'nun yerine Boldrin'e görev verdi.

AVCI'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise, ligde son oynanan Hes Kablo Kayserispor maçına göre Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de üç değişikliğe gitti. Avcı, savunmada Hosseini'nin yerine cezasını tamamlayan Edgar Ie'ye, hücum hattında sakatlıkları bulunan Nwakaeme'nin yerine Yunus'a, Ekuban'ın yerine ise cezasını tamamlayıp takıma dönen Abdulkadir Parmak'a görev verdi.

TRABZONSPOR'DA 6 EKSİK

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Trondsen, Nwakaeme, Ekuban ve Benik Afobe ile henüz sakatlığı yeni atlatan Kamil Ahmet Çörekçi, Çaykur Rizespor maçında forma giyemedi.

BERAT 4 MAÇ SONRA KADRODA

Trabzonspor'da son olarak Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen ve yaşadığı sakatlık nedeniyle sonraki 4 müsabakada forma giyemeyen Berat Özdemir, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla takıma geri döndü ve maç kadrosunda yer aldı.

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