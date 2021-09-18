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Spor

Bülent Uygun'dan Adana Demirspor itirafı

Süper Lig'in 5.haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Çaykur Rizespor'un 3-1 yenildiği maçın ardından Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun açıklamalarda bulundu. Uygun 'Rakip bugün hak ederek kazandı.' dedi.

AA18 Eylül 2021 Cumartesi 22:09 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 22:16
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Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'a 3-1 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, sonucun kendilerini üzdüğünü söyledi.

Uygun, Yeni Adana Stadı'ndaki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında, güçlü rakiplerine karşı puan veya puanlar almak için sahaya çıktıklarını dile getirdi.

Penaltıdan sonra oyun planlarını değiştirmek zorunda kaldıklarını vurgulayan Uygun, "Yediğimiz ikinci golden sonra devre arasında taktik değişikliğine giderek golü de bulduk. Fakat kaçırdığımız pozisyonlar var. Rakip bugün hak ederek kazandı. Öncelikle rakibimizi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki maç bizim için daha da önem arz ediyor. Önümüzdeki maçı kazanarak taraftarlarımızdan özür dileyip, yolumuza güzel bir şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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