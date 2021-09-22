Bülent Uygun'dan ayrılık sonrası açıklama

DHA 22 Eylül 2021 Çarşamba 20:40 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 20:40

Çaykur Rizespor'da karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı teknik direktör Bülent Uygun, "Hem bu formanın gerçek sahibi olan taraftarın isteği, hem başkanımızın önünü açmak adına yönetimimizle oturup karşılıklı konuşarak görevimden ayrılmış bulunmaktayım" dedi.

Bülent uygun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2020/2021 Sezonu Mart ayında göreve geldiğimiz süreç gerek bizler gerek ise taraftarımız için çok zorlu bir süreçti. Göreve geldiğimiz tarihe kadar 27 maçta sadece 6 galibiyeti olan takımı devralarak 13 maçta 6 galibiyet alarak çoğu kişinin küme düştü gözüyle baktığı Çaykur Rizespor'u kümede bırakma başarısı gösterdik. Yeni sezonda ayrılan 21 futbolcumuz oldu, 12 yeni transferimiz ne kadar üst düzey ve kaliteli futbolcular olsa da takımımıza geç katıldı. Son maçlarda özellikle hakem hatalarından dolayı talihsiz sonuçlar almamızın sonucunda; Hem bu formanın gerçek sahibi olan taraftarın isteği, hem başkanımızın önünü açmak adına yönetimimizle oturup karşılıklı konuşarak görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Başkanımıza ve yönetimimize sonsuz teşekkürü bir borç bilir, Çaykur Rizespor camiasına üstün başarılar dilerim. Allah'a emanet olunuz" dedi.