Derbi maçtan sonra Beşiktaş camiasının büyük tepki gösterdiği hakemle ilgili olarak TRT Spor’da yayınlanan Gündem Futbol programında Sabah gazetesinden Fatih Doğan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldırım’ın bu sezonu kapattığını kaydeden Fatih Doğan, yayında şunları ifade etti: ‘”Galatasaray-Beşiktaş derbisini yöneten Bülent Yıldırım sezonu kapattı. Önümüzdeki yıl sözleşme yapılmayacağı bilgisi de mevcut. MHK, derbi yönetiminden dolayı hoca 42 puan vermiş. 42 puan rezil ve kötü bir yönetim anlamını taşır.”