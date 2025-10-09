İSTANBUL 17°C / 13°C
Spor

Bulgaristan-Türkiye maçını Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak Bulgaristan-Türkiye maçını Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. İşte detaylar...

9 Ekim 2025 Perşembe 11:43
Bulgaristan-Türkiye maçını Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek
A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşmada Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında Türkiye, 11 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. UEFA, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı yönetecek hakemi açıkladı. Bulgaristan ile Türkiye arasındaki mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çalacak. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida yapacak. Maçın 4. hakemi de Miguel Nogueira olacak. Karşılaşmada VAR'da Andre Narciso, AVAR'da da Helder Malheiro görev yapacak.

  • Luis Godinho
  • HAKEM
  • dünya kupası elemeleri

