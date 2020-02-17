17 Şubat 2020 Pazartesi09:48 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 10:52

Fenerbahçe'de Ankaragücü deplasmanındaki 2-1'lik yenilginin üzüntüsü yaşanıyor. Lig yarışında çok ağır bir hasar alan sarı-lacivertlilerde hem kötü sonuç hem de vasatın altında kalan futbol herkesi hayal kırıklığına uğrattı.

Başkan Ali Koç ve yöneticiler başta olmak üzere herkes şaşkınlık yaşadı. Takımın bir anda bu kadar düşüş yaşaması rahatsızlık verdi. Başkan Koç, yönetici arkadaşlarıyla beraber maçın devre arası ve sonunda bulundukları locada bir süre toplantılar yaptı.

Ankaragücü önündeki futbolun bu kadar pasif kalmasına sitem vardı. Başkan Ali Koç ve yöneticiler; "Zaten bir süredir saha dışında sorunlar yaşıyoruz. Böylesine sıkıntılı bir süreçte futbol takımının sahada bizi en iyi şekilde temsil etmesi gerekirdi. Mücadele etmeleri, daha agresif olmaları lazımdı. O reaksiyonu vermelerini beklerdik" ifadelerini kullandıkları belirtildi.

Maç boyunca stresli ve üzüntülü gözüken Ali Koç ve yöneticiler, müsabaka sonunda locada detaylı değerlendirmeler de yaptı. Bilhassa gelecek hafta Kadıköy'de ezeli rakip Galatasaray'la yapılacak derbinin olmasına dikkat çekildi. Takımın böylesine zayıf performansta kalmasının endişe verici olduğu da bildirildi.

Ayrıca Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da takıma etki yapmamasının da olumsuz noktalardan biri olduğu kaydedildi. Ligin alt sıralarındaki takımlara bu kadar puan kaybedilmesinin kötü bir durum olduğunun da altı çizildi.

(Milliyet)