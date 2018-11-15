Bundan sonra Premier Lig'de de VAR olacak
İngiltere Premier Lig'de gelecek sezon Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.
İngiltere Premier Lig'de gelecek sezon Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüplerin 2019-2020 sezonunda VAR sisteminin kullanılması konusunda prensip anlaşmasına vardığı duyuruldu.
Açıklamada, sistemin gelecek sezon Premier Lig'de uygulanması için Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ve FIFA'ya resmi başvuru yapılacağı belirtildi.
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