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Bundan sonra Premier Lig'de de VAR olacak

İngiltere Premier Lig'de gelecek sezon Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

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İngiltere Premier Lig'de gelecek sezon Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüplerin 2019-2020 sezonunda VAR sisteminin kullanılması konusunda prensip anlaşmasına vardığı duyuruldu.

Açıklamada, sistemin gelecek sezon Premier Lig'de uygulanması için Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ve FIFA'ya resmi başvuru yapılacağı belirtildi.

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