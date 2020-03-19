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Spor

Union Berlin'in kalecisi Rafal Gikiewicz maaşında indirime gitti!

Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in Polonyalı kalecisi Rafal Gikiewicz, koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada kulübünün ekonomik olarak etkilenmemesi için gönüllü olarak maaşında kesintiye gitti.

19 Mart 2020 Perşembe 23:54 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 23:54
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Koronavirüs salgının sosyal ve psikolojik etkileri sürerken, liglere verilen ara sonrasında birçok kulüp ekonomik olarak da etkilenecek.

Bu anlamda birçok kulüp oyuncularından indirim ya da federasyonlardan ekonomik destek talep ederken, Almanya'dan sürpriz bir haber geldi.

Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in Polonyalı kalecisi Rafal Gikiewicz, koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada kulübünün ekonomik olarak etkilenmemesi için gönüllü olarak maaşında kesintiye gittiğini açıkladı.

BİRLİKTE HAYATTA KALACAĞIZ

32 yaşındaki kaleci yaptığı açıklamada, "Bunun gerekli olduğunu biliyordum. Kulübümün bu zorlu dönemde hayatta kalabilmesi için bu gerekliydi. Birlikte hayatta kalacağız" ifadelerini kullandı.

Rafal Gikiewicz, bu sezon Bundesliga'da 25 kez görev aldı.

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