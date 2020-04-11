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Spor

Maçlar kesinlikle seyircisiz oynanacak! Gazeteci Fatih Demireli: ''Bundeliga 9 Mayıs'ta başlayacak''

Almanya koronavirüs nedeniyle liglere ara vermişti. Ne zaman başlayacağı merak konusu olan Bundesliga'nın 9 Mayıs'ta başlayacağı belirtildi.

11 Nisan 2020 Cumartesi 00:52 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 00:57
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Gazeteci Fatih Demireli, A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programına canlı bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demireli, Almanya Ligi'nin muhtemelen 9 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı.

Demireli, "Son karar merceği Almanya Devleti. Fakat Bundeliga yöneticileri 9 Mayıs'ta başlamayı planlıyor. Kesinlikle seyircisiz oynanacak karşılamalar. Hatta 2020 sezonundan sonra da maçların seyircili oynanacağı pek gözükmüyor. Aynı zamanda akreditasyon sınırlaması da olacak. Tüm statda 239 kişi bulundurulacak" dedi.

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