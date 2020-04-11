11 Nisan 2020 Cumartesi 00:52 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 00:57

Gazeteci Fatih Demireli, A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programına canlı bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demireli, Almanya Ligi'nin muhtemelen 9 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı.

Demireli, "Son karar merceği Almanya Devleti. Fakat Bundeliga yöneticileri 9 Mayıs'ta başlamayı planlıyor. Kesinlikle seyircisiz oynanacak karşılamalar. Hatta 2020 sezonundan sonra da maçların seyircili oynanacağı pek gözükmüyor. Aynı zamanda akreditasyon sınırlaması da olacak. Tüm statda 239 kişi bulundurulacak" dedi.