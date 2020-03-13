İSTANBUL 16°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,3298
  • EURO
    7,0097
  • ALTIN
    319.381
  • BIST100
    95605.2
Spor

Bundesliga'ya koronavirüs engeli

Almanya Bundesliga'da oynanacak karşılaşmalar, koronavirüs tehlikesi nedeniyle ertelendi.

13 Mart 2020 Cuma 20:25 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 20:25
ABONE OL

Almanya 1. ve 2. futbol liglerinin 26. haftasında 13-16 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, DFL Başkanlık Kurulunun, koronavirüs salgını ve buna bağlı şüpheli vakalardan dolayı bugün başlayacak 26. hafta karşılaşmalarını erteleme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, bunun yanı sıra Başkanlık Kurulunun planlandığı gibi 16 Mart Pazartesi günü yapılacak üyeler toplantısında, salı gününden itibaren 2 Nisan'a kadar lige ara verilmesi yönündeki önerinin devam ettiği kaydedildi.

Devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ateşi çıkan infaz ediliyor
Ateşi çıkan infaz ediliyor

Ateşi çıkan infaz ediliyor

Şok suçlama: Koronavirüsü ABD ordusu getirdi
Şok suçlama: Koronavirüsü ABD ordusu getirdi

Şok suçlama: Koronavirüsü ABD ordusu getirdi

Kılıçlar çekildi! Kazananı olmayan savaşın hedefi ne?
Kılıçlar çekildi! Kazananı olmayan savaşın hedefi ne?

Kılıçlar çekildi! Kazananı olmayan savaşın hedefi ne?

Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu
Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.