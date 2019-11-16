Bunu da gör UEFA!
EURO 2020 Elemeleri B Grubu’nda Portekiz, sahasında konuk ettiği Litvanya’yı 6-0 mağlup ederken, mücadeleye Cristiano Ronaldo’nun hat-trick yapması ve Pizzi’nin golü sonrası ülke federasyonundan asker selamı ile yapılan paylaşım damga vurdu.
- Star Spor
Portekiz Futbol Federasyonu’nun Pizzi’nin attığı 3. Gol sonrası asker selamı ile paylaşımı büyük yankı uyandırırken, Türk oyuncuların asker selamı sevinçleri sonrası soruşturma başlatan UEFA’nın nasıl bir tutum sergileyeceği de merak konusu oldu. Kariyerindeki 55’inci hat-tirck’ini yapan Ronaldo’lu Portekiz, aldığı galibiyetle grupta 14 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. 19 puanlı Ukrayna ise Euro2020’yi garantilemişti.
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