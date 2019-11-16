Bunu da gör UEFA! EURO 2020 Elemeleri B Grubu’nda Portekiz, sahasında konuk ettiği Litvanya’yı 6-0 mağlup ederken, mücadeleye Cristiano Ronaldo’nun hat-trick yapması ve Pizzi’nin golü sonrası ülke federasyonundan asker selamı ile yapılan paylaşım damga vurdu.