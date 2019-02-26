Burak direğe nişanladığı pozisyon için özür diledi
Burak Yılmaz, 3-3 sona eren Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 80. dakikasında direğe nişanladığı pozisyon hakkında konuştu.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı maçta iki gol birden atarak sarı-lacivertli takıma attığı gol sayısını 8'e çıkartan Burak Yılmaz, 80. dakikada yaşanan pozisyon için taraftardan özür diledi
Burak Yılmaz, maçın son anlarında değerlendiremediği pozisyonla ilgili "O pozisyon gol olsa kazanabilirdik. Eğer o pozisyondan dolayı kaybetmişliğimiz varsa herkesten özür dilerim. O anda o golü, kimse benden daha fazla atmak istemez. Quaresma çok iyi bir orta yaptı, savunmanın önüne geçerek kafayı vurdum ancak direk gole izin vermedi" dedi.
Burak Yılmaz'ın pozisyonunu yorumlayan Önder Özen, "Futbolda böyle anlar var. Beşiktaş, şampiyonluk yarışında büyük darbe aldı. 3-0 geriden 3-3 beraberliği getirseydi o moralle devam ederdi. Ancak artık Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında kalacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
(Sporx)
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