Burak direğe nişanladığı pozisyon için özür diledi

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı maçta iki gol birden atarak sarı-lacivertli takıma attığı gol sayısını 8'e çıkartan Burak Yılmaz, 80. dakikada yaşanan pozisyon için taraftardan özür diledi

Burak Yılmaz, maçın son anlarında değerlendiremediği pozisyonla ilgili "O pozisyon gol olsa kazanabilirdik. Eğer o pozisyondan dolayı kaybetmişliğimiz varsa herkesten özür dilerim. O anda o golü, kimse benden daha fazla atmak istemez. Quaresma çok iyi bir orta yaptı, savunmanın önüne geçerek kafayı vurdum ancak direk gole izin vermedi" dedi.

Burak Yılmaz'ın pozisyonunu yorumlayan Önder Özen, "Futbolda böyle anlar var. Beşiktaş, şampiyonluk yarışında büyük darbe aldı. 3-0 geriden 3-3 beraberliği getirseydi o moralle devam ederdi. Ancak artık Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında kalacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

(Sporx)