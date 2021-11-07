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Spor

Burak Elmas: Cesaretle yolumuza devam edeceğiz

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da başkan Burak Elmas, maçın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

7 Kasım 2021 Pazar 22:53 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 22:53
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı takımın Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı maçtan saatler sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Burak Elmas açıklamasında "Galatasarayımızın geleceğini anlık tepkilere ve bu tepkilere verilen reaksiyonlara teslim etmeyeceğiz. Doğru bildiğimiz yolda korkmadan ve kişisel hiçbir kaygı duymadan cesaretle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı "Galatasaraylılık bir davranış ve düşünce biçimidir." sözleriyle açıklamasını noktaladı.

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