Burak Elmas, Ghezzal için son noktayı koydu!

28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:56 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:56

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı takıma transferi gündemde olan Rachid Ghezzal hakkında konuştu ve Cezayirli yıldızın transferini kapattıklarını açıkladı.

"GHEZZAL İÇİN BU PARAYI VEREMEYİZ"

Ghezzal'in maliyetinin 3,8 milyon euroyu bulduğu için bu transferden vazgeçtiklerini belirten Burak Elmas, "Açık ve net söylemek gerekirse Ghezzal'ı çok istedik, hocamız da istedi. Bu kontrat Ghezzal'ın son kontratı. Bonuslarla birlikte yıllık maliyeti 3 milyon 800 bin euro. Galatasaray'ın geleceği adına bu parayı veremeyiz. Galatasaray böyle bir yükün altına girmeme kararı aldı. Sadece Ghezzal için değil, bu maliyetlerde olan ve Galatasaray'ın geleceğine yatırım olmayacak bir futbolcunun transferini yapmayacağız" dedi.

"MORUTAN LİSTEMİZDE"

Morutan'ın transfer süreci hakkında da konuşan Başkan Elmas, "Morutan uzun süredir listemizde ama herhangi bir resmi teklifimiz ve görüşmemiz olmadı. Transfer bitmeden, taraftarlarımızın duygularıyla oynayarak heyecanlandırmak istemiyoruz. Son derece ciddi bir transfer hamlesi içindeyiz, bir kısmını tamamladık" diye konuştu.