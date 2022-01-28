Burak Elmas'tan Luis Campos, Fernando Muslera ve Mbaye Diagne açıklaması

28 Ocak 2022 Cuma 22:46 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 22:46

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Zoom'da Genel Kurul üyelerinin sorularını yanıtladı.

"CAMPOS İLE PRENSİPTE ANLAŞTIK"

Elmas, Luis Campos ile ilgili gelen soruya, "Luis Campos ile uzun görüşmeler sonucu prensipte anlaştık." cevabını verdi.

"YENİ BİR KALECİ ALACAĞIZ"

Muslera'nın sakatlığının uzun süreceğini belirten Burak Elmas, "Muslera'nın yerine yeni bir kaleci alacağız." ifadelerini kullandı.

"DIAGNE'NİN YERİNİ DOLDURACAĞIZ"

Santrfor transferi yapacaklarını vurgulayan Galatasaray Başkanı, "Diagne'nin dönüşü nisan ayını bulacak. Yerini uygun bütçeyle dolduracağız." şeklinde konuştu.