1 Mart 2022 Salı 21:58 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 22:11

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Haber Global'de açıklamalarda bulundu. Okan Buruk hakkında da konuşan Elmas, Okan Buruk'un zor bir dönemden geçtiğini ve oğlunun zor bir hastalıkla uğraştığını belirtirken, "Bu konuyu fazla deşmemek lazım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Göztepe ve Çaykur Rizespor maçında olumsuz sonuç alınsa da teknik direktör Domenec Torrent ile yola devam edeceklerini söyledi.

İŞTE BURAK ELMAS'IN SÖZLERİ:

"Savaş, çok kötü bir şey. Özellikle bu savaşın mağduru olan masum insanlar, çocuklar, kadınlar bizim içimizi acıtıyorlar."

"Savaşın her türlüsüne karşı çıkmak lazım. Galatasaray'ın DNA'sında da sorunları konuşarak aşmak vardır."

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



"Galatasaray'ın geleceğini değiştirmek için yola çıktığımızı her zaman söyledik. Beklediğimizden zor zamanlarımız oldu ama biz, Galatasaray'ın sürdürülebilir başarısı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Türk futbolu batma noktasında. Türk futbolunun içinden geçtiği bu zor günlerden ilk çıkanın Galatasaray olması bizim amacımız."



"TUR ATLAMAK İÇİN ÇIKARIZ"



"Galatasaray'ın eşleşmelerde şansı her zaman yüzde 51'dir. Biz her maça Galatasaray olarak kazanmak ve tur atlamak için çıkarız."



"GALATASARAY'IN BAŞARISI İÇİN SAHADA OLACAĞIZ"



"Türk spor tarihinin en büyük başarısını Galatasaray elde etmiştir. 20 küsür senedir tekrar edilmemiş ve yanına yaklaşılamamış bir başarıdır bu. Finallerde kupaların alındığı yılların gelmesine ihtiyacımız var. Genç oyuncularımız var, hem onların Avrupa'da tecrübe kazanması için ve Galatasaray'ın başarısı için sahada olacağız."



"BARCELONA'YI İYİ TANIYAN BİR EKİBİMİZ VAR"



"Barcelona'yı iyi tanıyan bir ekibimiz var. En iyi şekilde çalışıyorlar. Umarım iki iyi maç olur ve bir sonraki tura çıkan biz oluruz."



"FATİH TERİM'İ DAVET ETMEME GEREK YOK"



"İstanbul'daki maça Fatih Terim'i davet etmeme gerek yok, kendisinin zaten locası var. İhtiyaç olursa tabii ki davet ederim. Her üyemizin başımızın üstünde yeri var."



"GENÇLEŞTİRME PROJESİ DEĞİL BU"



"Gençleştirme projesi değil bu. Galatasaray'ın kişilerden bağımsız, uzun süre sürecek ve Türkiye'nin hatta Avrupa'nın sayılı projelerinden biri haline gelmesi amacımız. FFP'nin başındaki arkadaşlarla görüştüm. Türk futbolu alışkanlıklarından vazgeçmezse Avrupa'da yer alamama riskiyle karşı karşıya. Kulüplerimiz gelir yaratamayacak durumda. Bir devrim yapmak lazım. Türkiye bu devrimi yapmazsa Avrupa'ya katılmak bile hayal olmak üzere. Spora değişik bir bakış açısı getirmemiz lazım. Zarar ederek, günlük baskılara cevap vererek bugünlere geldi kulüpler. Yapılandırma anlaşmasıyla bütün harcamalarını ve gelirlerini bağladı kulüpler. Sıkı bir denetim altındayız. Türk futbolunu, kişilere bağlı yönetemeyeceğimizi gördük ve projemizi ortaya koyduk. Uygun bütçeyle bir takım yapmak, ileride bonservis geliri getirebilecek potansiyelli oyuncuların getirilmesi, oyuncuları geliştirerek para kazanabilecek ve sahnede olacak olan bir takım amaçladık."



"LUİS CAMPOS, DİREKT BENİMLE BERABER ÇALIŞIYOR"



"Luis Campos, futbolda başkan danışmanı. Direkt benimle beraber çalışıyor. Danışmanlık, futbolda kuracağımız yeni stratejinin danışmanlığı. Birçok takımın peşinden koştuğu bir isimdi. Campos'un kariyerinde gelmiş olduğu noktada inandığı projenin peşinden koşmak paradan daha önemli. Oturduk, birkaç görüşme yaptık. Ben ve birkaç arkadaşım anlattık. Kendisi de ikna oldu. Başarı formülünü biliyor. Bizim isteklerimizle onun stratejileri uyuyor. Biz, halka açık bir şirketiz. Bu rakamları açıklarken dikkatli ve hassas olmam gerekir. Sensibile'nin yıllık 4 milyon euro aldığına dair yalanlar atıldı. Campos'un da ücreti bizim bütçemizde ödenebilir bir meblağdır."



"YALAN VE YANLIŞ BİLGİ POMPALIYORLAR"

"Galatasaraylıların sponsorluğunu yaptığı bazı kanallar var. Bazı iş sahibi olmayan gazeteciler kendilerine bir popülarite yakalama hedefindeler. Yalan ve yanlış bilgi pompalıyorlar. Bu tür suçlamalar geldiğinde üyelerimizle toplantı yapıyoruz ve resmi rakamlarımızın hepsini çekinmeden paylaşıyoruz."



"HER MASADA VARIZ"



"Her masada varız. Yayın gelirlerin büyümesi için Galatasaray'ın fikirleri masada. Hatta bazı konularda Galatasaray önderlik ediyor."



"HİÇBİR SORUMLULUKTAN KAÇMIYORUM"



"Galatasaray'ın futbol takımı Galatasaray'ındır. Ben başkan olarak hiçbir sorumluluktan kaçmıyorum. Hata da sorumluluk da bende. Takımı kimin kurduğunun bir önemi yok. Kuruluş sistemi var. Başarılı bir izleme ekibimiz var. Teknik direktörümüzün listesine göre oyuncu buluyorlar, biz de o listeye göre oyuncular ve kulüplerle görüşüyoruz. Kimin transfer yaptığı önemli değil. Tüm başarı ya da başarısızlık yönetime aittir. Hata varsa düzeltme ve önlem alma sorumluluğu da bize aittir."



"GEDSON TRANSFERİNİ YAPABİLİRDİK"



"Bizlerde de hayal kırıklığı yaratan, takımın da potansiyelini yansıtmadığını düşündüğümüz bir sezon yaşıyoruz. Biz, Galatasaray olarak buna pek alışkın değiliz. Rakiplerimiz de bunu yaşıyor. Galatasaray'da inandığımız stratejiye uygun takviyeler yapmalıydık. Devre arasında buna göre hareket ettik. Omar dahil 15 yabancımız vardı ve acil transfer yapmamız gereken mevkiler vardı. Önceliklerimizi tercih ettik. Gedson da piyasada Galatasaray'a gelmesi mümkün olan oyunculardandı. O şartlara göre transfer olmazdı. Önümüzdeki sene de yabancı sınırı var. 3 yabancı transferi yaptık. Bazı yabancılarla yolları ayırdık. Gedson transferini yapabilirdik, teklif de vardı elimizde. O dönemki mali şartlar doğrultusunda yapmamayı tercih ettik. Pişman değiliz zaten daha erken. Potansiyel yıldız adaylarını Campos, Sensibile ve ekibiyle izlemeye başladık. Gedson'un hata olup olmadığını gelecek sene göreceğiz. Ülkemiz bu tür konularda biraz erken karar veriyor."



"FATİH TERİM'İN AYRILIK KONUSUNU ÇOK KONUŞTUK"



"Fatih Terim'in ayrılık konusunu çok konuştuk, çok anlattım. Fatih Terim kulüpten ayrılmadı, divan kurulu üyesi ve Galatasaray efsanesi. İleride başka görevler de alabilir. Bu bir birlikteliğin sonlanmasıydı... Galatasaray'ın çıkarları adına bir karardı bu. Galatasaray için en doğru kişilerle çalışmak istiyoruz. Bu ayrılık üzerinden Galatasaray'ın geleceğini yıpratmaya gerek yok. Hem Türk futbolu hem de Galatasaray normal bir dönemden geçmiyor. O karar neden alındı, ne konuştunuz gibi şeylere girmek yerine Galatasaray gelecekte neler yapacak diye konuşmalıyız."



"FATİH HOCAYA TEKLİF ETTİM ANCAK KABUL ETMEDİ"



"Her Galatasaray üyesinin yöneticilik, başkanlık gibi pozisyonlara aday olma hakkı vardır. Benim kafamda bir şey vardı, Fatih hocaya teklif ettim ancak kendisi kabul etmedi. Saygı duymak lazım. Bunun doğru bir karar olup olmadığını Galatasaraylılar değerlendirecektir."



"GALATASARAY'IN ÇOK DEĞERLİ BİR ÜYE BAZI VAR"



"Galatasaray'ın çok değerli bir üye bazı var. Galatasaray üyeleri, kendilerini bir dönem için temsil edecek yönetimleri seçerken çok ciddi kriterlerle hareket ederler. Sadece teknik direktörle bu kararı alıyorlar demek ciddi hakaret olur. Diğer adaylara da haksızlık olur. Her adayın belirtmesi gereken bir teknik direktör açıklamasıydı Fatih Hoca'yla devam edeceğiz demiş olmam."



"ARDA TURAN'IN FATİH TERİM'LE BİRLİKTE OLMASI..."



"Arda'nın Fatih Hoca'yla birlikte olması ve yemek yemesiyle ilgili bir rahatsızlık duymadım. Galatasaray'ın kaptanı olarak bu hassas durumda, hocasının haksız eleştiriler aldığı bir ortamda daha fazla sorumluluk sahibi olmalıydı, öyle bir fotoğrafı koymamalıydı. Arda ile konuşmadım bu konu hakkında. Arda iyi bir Galatasaraylı, sevdiğim bir kardeşim. Galatasaray'ı ciddi anlamda çok büyük yerlerde temsil etmiş bir oyuncu. Galatasaray'a tecrübelerini aktarmasını isterim. Herkes böyle hatalar yapıyor, ders çıkarmak daha önemli. İnsan kaybetmek çok kolay, kazanması zor. Her hatada her değeri sıfırlarsanız kazanmak yerine yok etmeye çalışırsanız insan kaynağını kaybedersiniz. Hataya her seferinde tolerans göstermek değil, düzeltme şansı verilmelidir."



"ARDA TURAN'I YIPRATMAMAK LAZIM"



"Arda'yı yıpratmamak lazım. Arda'yı ileride değişik pozisyonlarda Galatasaray'da görebileceğimizi umuyorum. En azından üye olarak olması lazım. Çok iyi bir Galatasaraylı. Her şeyi eleştirilebilir, Galatasaraylılığı eleştirilemez. Duygusal bir kardeşim, bazen etki altında kalıyor olabilir. Galatasaray, bir fotoğtaftan zarar görecek bir kulüp değil."



"HALA BİRÇOK TEKNİK DİREKTÖRLE, YÖNETİCİYLE GÖRÜŞÜYORUM"



"Ben hala birçok teknik direktörle, yöneticiyle görüşüyorum. Futbol sistemlerini anlamaya çalışıyorum. Bir karar aldığınızda piyasada kim var diye anlık karar almamanız gerekiyor. Torrent bir projenin parçasıydı. Bu demek değil ki değişiklik kararı alacağız. Galatasaray Başkanı'nın sporun her ferdiyle bağlantılı olması gerekiyor. En uygun adayın Torrent olduğuna karar verdik."



"TÜRK FUTBOLU UZUN ZAMANDIR DEĞER DÜŞÜŞÜ İÇİNDE"



"Yapılan ihalenin sonuçları açıklandı. Türk futbolu uzun zamandır değer düşüşü içinde. Dışarıda öyle bir algı var ki sanki her şey normal gidiyor, basit bir lig oynanıyor gibi. Batmış ve sistemleri çökmüş bir Türk futbolu var şu anda. 500 milyon dolardan ihale edildi. Her sene indirim istediler, en son 220 milyon dolar civarına düştü."



"FEDERASYONUMUZLA ÇOK CİDDİ BİR ÇALIŞMA YAPILDI"



"Federasyonumuzla çok ciddi bir çalışma yapıldı. Bir danışmanla beraber ihaleye çıkıldı. Birçok paket var. Birinci paket asıl paket. Onunla ilgili tekrar görüşülecek. Önümüzdeki sene maçlar seyredilecek ama kulüpler için en iyisi yapılmalı. 1-2 hafta içerisinde netleşir. Kulüplerin bir televizyon kanalı kurması gibi bir karar da alınabilir, buna kulüpler hazır."



"TÜM KULÜP BAŞKANLARIYLA KONUŞUYORUZ"



"Süper Lig A.Ş.'ye geçiş modeli için de bir fırsat olabilir. Tüm kulüp başkanlarıyla konuşuyoruz. Asıl olması gereken o. Bence dibi gördük, geleceği görmek için de doğru sistem gerekiyor. Başarılı ülkelere bakarsanız benzer sistemler var."



"GALATASARAY'IN ÇOK CİDDİ PROBLEMLERİ VAR"



"Galatasaray'ın çok ciddi problemleri var. Hepsini konuşacak olsak 3 yayın yapmamız gerekir. Her dönem 1 kişi üzerinden haklı ya da haksız bir algı oluşturuluyor. Bazen yalan dolu linç kampanyaları yapılıyor."



IŞITAN GÜN...

"Işıtan Gün'ün Fatih Terim'le ilgili bir tweet'i olmadı. Geçmiş yıllarda, çok gençken attığı bazı tweetlerde hatalıydı. Yanlış tweetler atmış geçmişte, kabul etti ve özür diledi."

"GALATASARAY'IN GELECEĞİNE KATKI YAPACAK BİRÇOK PROJEMİZ VAR"

"Üç seneliğine bir göreve seçildik. Bütün planlarımızı 3 sene üzerine düşündük. Galatasaray yeniden bir yapılanma ve düşünce değişiminden geçmek zorunda. Galatasaray'ın geleceğine katkı yapacak birçok projemiz var. Çok zor bir göreve geldiğimizi, takdir edilmeyeceğimizi arkadaşlarıma söylemiştim. Bazı beklemediğimiz şeyler oldu. Alınması gereken zor kararları anlamasını beklediğim bazı isimler maalesef anlamadılar."



"HER TÜRLÜ KARAR BİZİM BAŞIMIZIN ÜSTÜNEDİR"



"Her türlü karar bizim başımızın üstünedir. Alınması gereken zor kararları almaya devam edeceğiz. Galatasaray'ı, Galatasaray tüzüğü ile yönetiyoruz ve kabul ederek aday olduk. Galatasaray'ın anayasası kabul edilmiş tüzüktür, ne gerekiyorsa onu yaparım. Galatasaray'ı mahkeme kapılarında süründürecek birisi değilim."



"İBRA KORKUMUZ YOK"

"Tüzüğümüze birebir uymaya gayret gösteriyoruz. İbra korkumuz yok, işimize devam ediyoruz."

"BİR İŞ YAPILDIYSA ONUN HESABI VERİLMELİ"



"Galatasaray'da bir iş yapıldıysa onun hesabı verilmeli. Ne zaman bakıyoruz ki bazı konularda yalan haberler çıkıyor, biz de tüm kararları hemen açıklıyoruz. Üyelerimizin doğru bilgiyle karar vermesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Değerlerimiz dediğimiz, çok kutsal olduğunu düşündüğümüz şeyler var. Bu değerleri kullanmaya çalışan birçok insan var. Galatasaray hakkında ortalıkta dolaşan yalan haberleri çıkaran kişilerin Galatasaray'ın geleceğinden hiçbir endişesi yok."



"YANLIŞ BİLGİLER SERVİS EDİYORLAR"



"Galatasaray'ın menajer rakamlarını açıklaması neden siyasi bir hamle olsun? Siyasi bir hamle olsa suçlama yapardım. Kötü niyetli, gelecekle ilgili hiçbir kaygısı olmayan insanlar yanlış bilgiler servis ediyorlar. Biz de yanlış bilgiler servis etmeyin, doğru bilgileri paylaşalım dedik. İşsiz gazeteciler anlasın diye açıkladık. Kendi dönemimiz dahil olmak üzere rakamları açıklamaktan imtina etmeyeceğiz."



"BAZI ŞEYLERİ ÇOK HIZLI YAPMAMIZ LAZIM"

"Türkiye'nin ilk borçsuz ve ilk defa üst üste kar eden kulübü olmak gibi amacımız var. Bazı şeyleri önümüzdeki sene yapmak istiyoruz ama... Galatasaray'ın buradan çıkması için bazı şeyleri çok hızlı yapmamız lazım. Biz, bu giden yolun taşlarını döşemek ve hataların tekrarlanmaması adına her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Umarım bu yolun sonunda amacımıza ulaşmış oluruz."



OKAN BURUK AÇIKLAMASI

"Okan Buruk'la ilgili herhangi bir demecim olmadı. Torrent teknik direktörümüzdü, spekülasyon yapıldı. Okan Hoca da zor bir dönemden geçiyor, oğlu zor bir hastalıkla uğraşıyor. Oğlu koyu bir Galatasaraylı ve bu konuyu fazla deşmemek lazım."

"TEKLİF GELMEDİ"

"Herhangi oyuncumuzla ilgili resmi bir teklif gelmedi. Kerem bizim için çok önemli. Biz, oyuncularımızla 5'er senelik kontratlar imzaladık. Kerem, kendisini geliştiren iyi bir Galatasaraylı. Yurtdışından bir teklif gelmesi, oyuncunun yurtdışına gitmesi ve Galatasaray'ın çıkarları uğruna bir teklif gelmesi lazım. Ancak şu anda böyle bir şey yok."