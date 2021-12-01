Burak Elmas'tan 'siyah bant' sözleri: Bu iddialar mesnetsiz

Hürriyet 1 Aralık 2021 Çarşamba 09:07 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 09:07

Galatasaray Kulübü, 28 Kasım Pazar akşamı 37. başkanı Mustafa Cengiz'i kaybetti. Tam da Galatasaray, Yeni Malatya deplasmanında sahaya çıkmaya hazırlanırken...

Saat 18.47'de bu acı haber Malatya'da stada ulaştı. Bu gelişme üzerine Galatasaray Başkanı Burak Elmas önce hemen eski başkan Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz'i arayarak üzüntüsünü paylaşıp baş sağlığı mesajını iletti.

BAŞKAN HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve kulüp yetkilileri yoğun bir trafik içine girdi. Sarı kırmızılılar, camia olarak yaşadıkları üzüntü nedeniyle sahaya siyah bant ile çıkmak ve saygı duruşu yapılması adına hemen TFF yetkilileri ile temas kurdu. 37. başkanı Mustafa Cengiz'in vefatı üzerine maçın başlamasına 13 dakika kala TFF Genel Sekreterliği ile temas kuruldu ve saygı duruşunda bulunulması ve sahaya da siyah bant ile çıkmak adına izin aldı.

Hemen kulüp tarafından siyah bantlar organize edildi. Ve bu noktada kulüp yetkilileri kimsenin spekülasyon yapmasına izin vermemek adına malzemecilerini de uyardı. Futbolcuların siyah bandı seremoniye çıktıkları eşofmanların üzerine giymemesini istedi. Oyuncuların gayri ihtiyarı santra öncesinde eşofmanları, kısaca siyah bantı çıkarabilme ihtimaline karşılık formaların üzerine takılması talimatını verdi. Ve Galatasaray takımı yoğun trafik sonrasında saat 19.00'da başlayan Malatya karşılaşmasına bu üzücü gelişme sonrasında siyah bantla çıktı.

HERHANGİ BİR TALİMAT SÖZ KONUSU DEĞİL

Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç ise köşesinde Galatasaray'ın maçın 2. yarısında takım halinde siyah bantları çıkardığına dikkat çekip, "Bu talimat Başkan Burak Elmas'tan mı yoksa Fatih Terim'den mi geldi" şeklinde bir yazı kaleme aldı. Galatasaray Kulübü ise siyah bantın duyulan üzüntü ve acı nedeniyle dünyanın her yerinde sembolik olarak takıldığını ve karşılaşmanın 2. yarısında ise futbolcuların forma değişimi sonrasında çıkardığını ifade etti.

"BU İDDİALARI CİDDİYE BİLE ALMIYORUM"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise bu iddialar ve spekülasyonlar üzerine "Galatasaray yaşadığı bu üzücü gelişme üzerine yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Sayın başkanımızın vefatından ötürü duyduğumuz üzüntü nedeniyle gereken her türlü işlemin yapılması için de kısa sürede yoğun çaba harcadık. Bu iddialar son derece mesnetsiz. Bunları ciddiye alıp cevap verme gereğini duymuyorum" dedi.