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Spor

Burak Gören: Bir şansımız daha olacak

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, Tenerife maçı sonrası, 'Aliağa'da ilk kez Son 16 heyecanını yaşıyoruz. Gelecek hafta Reggio Emilia deplasmanında bir şansımız daha olacak, bu şansı kullanmaya çalışacağız' dedi.

IHA20 Mart 2025 Perşembe 09:14 - Güncelleme:
Burak Gören: Bir şansımız daha olacak
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FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'nun 5. maçında Aliağa Petkimspor, sahasında İspanyol temsilcisi Tenerife'yi 85-80 mağlup olarak dördüncü yenilgisini aldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, açıklamalarda bulundu. Gören, "Dürüst olmak gerekirse başımız dik çünkü kulüp olarak ilk kez böyle bir seviyede mücadele ediyoruz. Herkes Tenerife'nin ne kadar kaliteli ve tecrübeli bir takım olduğunu biliyor. Onlara büyük saygı duyuyorum, yıllardır birlikte oynayan bir takım. Sahada nasıl oynamaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Son bölümde şutlar kaçırdık ve rakibimiz bu sayede geçiş hücumlarından kolay şutlar buldu. Son bölümde tecrübelerini ortaya koydular. Buna rağmen takımımla gurur duyuyorum, Aliağa'da ilk kez son 16 heyecanını yaşıyoruz. Gelecek hafta Reggio Emilia deplasmanında bir şansımız daha olacak, bu şansı kullanmaya çalışacağız. Oyuncularımıza ve taraftarımıza teşekkür ederim. Oyuncularımla gurur duyduğumu bir kez daha vurgulamak istiyorum, sezon başından itibaren sonuna kadar mücadele ediyorlar. Her maçta karakterlerini ortaya koyup son ana kadar oynuyorlar. Bugün kaybettik ama mücadeleden dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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