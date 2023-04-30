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Spor

Burak Gören: Kazanmayı hak edecek bir oyun ortaya koyamadık

TOFAŞ'a 95-85 mağlup olan Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA30 Nisan 2023 Pazar 14:21 - Güncelleme:
Burak Gören: Kazanmayı hak edecek bir oyun ortaya koyamadık
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ'a 95-85 mağlup olan Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, "Bizim açımızdan ligin en önemli maçını bu şekilde oynamak çok anlayamadığım bir durum." dedi.

Gören, yaptığı açıklamada, TOFAŞ karşısında ilk yarıyı 6 sayı önde bitirmelerine rağmen ikinci devre potalarında 62 sayı gördüklerini belirtti. Bunun kabul edilemez olduğunu bildiren Gören, şunları kaydetti:

"Oyuna yaklaşımımız, sertlik düzeyimiz, konsantrasyonumuz maç boyunca iyi değildi ve bize yakışmadı. Bizim açımızdan ligin en önemli maçını bu şekilde oynamak çok anlayamadığım bir durum. Hiçbir parametrede kazanmayı hak edecek bir oyun ortaya koyamadık. Üzgünüm. Değerli rakibimiz TOFAŞ'ı iyi oyunlarından ve aldıkları galibiyetten ötürü tebrik ederim."

Play-off'a kalma yolunda rakiplerinden biri olan TOFAŞ'a mağlup olan Aliağa Petkimspor, kalan 3 haftada Fenerbahçe Beko (D), Gaziantep Basketbol ve Türk Telekom'la (D) karşılaşacak.

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