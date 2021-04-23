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Spor

Burak İnce ve Enis Destan'a Alman kancası! 5 milyon euro...

Altınordu'nun genç yetenekleri Burak İnce ve Enis Destan'a Alman takımlarının talip olduğu öğrenildi.

DHA23 Nisan 2021 Cuma 16:07 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 16:07
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TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da forma giyen orta saha oyuncusu Burak İnce ve forvet Enis Destan ile Bundesliga ekiplerinin ilgilendiği öğrenildi. Son iki sezonda A takımda forma giyen 17 yaşındaki Burak ile bu sezon vitrine çıkarılan 18 yaşındaki Enis'i takip eden Alman kulüpleri sezon sonunda teklif sunmaya hazırlanıyor.

Burak'ın 2022 ocak ayında 18 yaşına girmesinin ardından yuvadan uçması beklenirken, Enis'in bu yaz döneminde transfer olabileceği ifade edildi.

İzmir temsilcisi bir sonraki transferlerinden pay alma şartı koşacağı iki futbolcudan 5 milyon euronun üzerinde bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

Enis bu sezon kırmızı-lacivertli formayla çıktığı 24 maçta 11 gol atıp, 3 asist yaparken, Burak ise 25 maçta 5 kez rakip fileleri sarstı.

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