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Spor

Burak Kızılhan: Milyonların beklediği görüntülerdi

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, “Aziz başkanımız, Ali başkanımız el ele, kol kola çok güzel görüntüler verdi. Milyonların beklediği görüntülerdi” dedi.

DHA9 Haziran 2024 Pazar 23:25 - Güncelleme:
Burak Kızılhan: Milyonların beklediği görüntülerdi
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Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yapılan seçimin ardından mevcut başkan Ali Koç, tekrardan başkanlığa seçildi.

Genel Kurul'un sona ermesinin ardından Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, açıklamalarda bulundu. Seçim sonuçlarının Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olmasını dileyerek sözlerine başlayan Kızılhan, "Buraya gelip Fenerbahçemizin geleceği için oy kullanan tüm kongre üyelerimize teşekkür ediyorum. Aziz başkanımız, Ali başkanımız el ele, kol kola çok güzel görüntüler verdi. Milyonların beklediği görüntülerdi. Geç oldu ama güç olmasın diyorum bundan sonra. Fenerbahçe'nin düşmanlarına karşı birlik beraberlik içinde olduğumuzda neler yapabileceğimizi göstereceğiz bundan sonra" diye konuştu.

"İNŞALLAH ÇİFTE KUTLAMAYI YAPMIŞ OLURUZ"

Fenerbahçe Beko'nun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final serisinde yarın oynayacağı Anadolu Efes maçına değinen Kızılhan, "Denk geldi aslında. İnşallah çifte kutlamayı yapmış oluruz. 2-0 öndeyiz. Kendi evimizde oynayacağız. İnşallah güzel bir başlangıç yapıp kupayla yeni dönemimize başlarız" ifadelerini kullandı.

Kızılhan, "Fenerbahçe, futbolda transferleri ne zaman açıklamaya başlayacak?" şeklinde yöneltilen bir soruya ise "Ben hem yönetim kurulu üyesiyim hem de taraftarım. Ben de bekliyorum, bakıp göreceğiz" şeklinde cevap verdi.

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