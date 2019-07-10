Burak lige yetişecek

YENİ sezon çalışmalarına başlayan Beşiktaş’ta Burak Yılmaz’ın önceki gün geçirdiği operasyon keyifleri kaçırmıştı. Sağ ayak 5. tarak kemiğine vida yerleştirilen golcü futbolcunun iyileşme sürecinin 3 haftayı bulacağı açıklandı. Operasyonun ileride daha büyük bir problem yaşanmaması için yapıldığı vurgulanırken, liglerin tatil olduğu döneme denk gelmesinin de avantaj olduğu kaydedildi. 3 hafta kontrol altında tutulacak olan ve özel bir programla çalışacak olan Burak, kısa sürede takıma da katılacak ve bir problem yaşanmaması durumunda sezonun ilk haftasında takımdaki yerini de alabilecek.