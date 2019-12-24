Burak, son maçta yok

Star Spor 24.12.2019 22:43 - Güncelleme: 24.12.2019 22:43

FENERBAHÇE derbisinde arka adalesindeki sakatlığı nükseden Burak Yılmaz’ın bu hafta riske edilmeyeceği öğrenildi. Siyah-Beyazlı kulübün sağlık heyeti, golcü futbolcunun muayenesi sonrası tedavi programına başlarken, ilk yarının son maçında Gençlerbirliği karşısında Burak Yılmaz’ın dinlendirileceği belirtildi. Sakatlığının daha da ilerlememesi için bu karar alınırken, devre arasında da tedavi devam edecek ve yıldız futbolcu ikinci yarıya sağlıklı bir şekilde girecek. Bu arada Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın Burak ile görüşerek derbide hakemle girdiği diyalog nedeniyle uyarıda bulunduğu öğrenildi. Burak oyunda çıkarken dördüncü hakem Alper Ulusoy’a “Hadi gir sen oyna, gir de sen oyna” diye bağırırken, sonrasında hakemin yanına kadar gelip “Hadi girsene, oynasana” diye tepki göstermeyi sürdürmüştü.